Bakan Nebati: Türk Lirası'ndaki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Nebati yaptığı konuşmada enflasyondaki artışta döviz kurlarındaki artışın etkili olduğunu vurguladı.

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin bilgi de veren Nebati "Kur korumalı mevduat 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır" bilgisini verdi. Nebati ayrıca KDV'de sadeleştirme, gelir endeksli senet ihracı ve öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaların devreye alınacağını ifade etti.

Nebati'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlı olduğumuzu ve her türlü enstürmanı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Olumsuz küresel gelişmelerin yanı sıra Türk Lirası'ndaki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur. Tarihsel olarak incelediğimizde döviz kurunun ülkemizde enflasyon üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir.

Kur korumalı mevduat 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu tutarın yarısından fazlası döviz cinsi hesaplar üzerinden olmuştur.

Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor. İlave yapısal politikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. KDV'nin sadeleştirilmesi, gelir endeksli senet ihracı öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz.

Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir. Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır.

Attığımız adımlar sayesinde ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Son dönemde yeşil finansman mimarisini daha ileriye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve SUKUK piyasası oluşturma için adımlar atılmıştır"