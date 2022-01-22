Bakan Nebati: Şirketlerden 10 milyar dolarlık bozum bekliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomist ve akademisyenler ile yaptığı toplantıda döviz konusunda çarpıcı mesajlar verdiği öğrenildi. Bakan Nebati'nin, "Elindeki DTH'ı Kur Korumalı Mevduata geçerek Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen şirketlerden 10 milyar dolar döviz bozumu bekliyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca, Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği de belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akademisyen ve ekonomistlerle yaptığı toplantıda kur konusunda önemli mesajlar verdi.

"Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor"

Bloomberg HT'nin haberine göre, Nebati'nin kurumların ellerindeki Döviz tevdiat hesaplarını TL'ye çevirmeleri halinde elde edilecek Kurumlar Vergisi istisnasını kullanmak isteyeceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde kur hareketini takip etmenizi öneriyorum. Şirketlerin 90 milyar dolar civarında döviz mevduatı bulunuyor. Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor. Ben ise, 10 milyar dolar civarında bozum gerçekleşmesini bekliyorum" dediği öğrenildi.

Şirketler için Kur Korumalı Mevduata geçiş halinde sağlanacak Kurumlar Vergisi istisnasında minimum vadenin 6 ay olarak başlayacağını belirten Bakan Nebati'nin yasal düzenlemede 3 ay olan vadenin bu şekilde uygulanmayacağını söylediği, "Uygulamada 3 ay olacak ama 6 ayı kabul edeceğiz" dediği de kaydedildi.

Bakan Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar %30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği belirtildi. Bakan Nebati’nin “Politika faizini devreden çıkarttık. Bu bir başarı değil mi?” dediğinin de altı çizildi.

Kuyumcu sayısı 1.500'e çıkıyor

Yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalara da değinen Bakan Nebati'nin, daha önce altının sisteme dahil edilmesi için 150 kuyumcu ile yapılan işbirliğindeki sayının 1.500'e çıkarıldığını, bazı bankaların ise kuyumcu gibi çalışacağı bir platform olacağını söylediği belirtildi.

Gelire endeksli senetler geliyor

Bakan Nebati'nin, ayrıca Gelire Endeksli Senet ihracı gerçekleştirileceğine dair bilgi verdiği de öğrenildi. Gelire endeksli senetler, önceki yıllarda çeşitli KİT'lerin gelecekteki gelirlerinin bugüne indirgenmesi ve nakde dönülmesi için gündeme gelmiş ve kullanılmıştı.

Selektif kredi dönemi

Kredi politikalarının bundan sonra daha selektif olarak gerçekleştirileceğinin altını çizen Bakan Nebati'nin, önceliğin üretim ve ihracat yapan şirketlere verileceğini söylediği, ara malı ithalatını azaltacak projelere de finansman sağlanacağını vurguladığı öğrenildi.

Enflasyon vurgusu

Enflasyonun tek haneye indirilmesinin programın amaçlarından biri olduğunu belirten Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda yüksek enflasyon herkesin problemi olduğunu vurguladığı, negatif reel faizin ise birçok ülkede görüldüğünü söylediği belirtildi. Bakan Nebati'nin yeni ekonomik modelin başlıca amaçlarını ise şöyle sıraladığı ifade edildi:

"Dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme, selektif kredi politikası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, büyüme kompozisyonunun dış talep ağırlıklı olarak iyileştirilmesi."