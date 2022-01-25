Bakan Nebati: KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ödeme süreleri 31 Ocak'a uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının getirdiği olumsuz hava koşullarından dolayı vergi ödeme sürelerinin ertelendiğini duyurdu. Nebati "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak sonuna kadar uzattık." dedi.

Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.