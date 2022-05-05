Bakan Nebati’nin toplantısına katılan iş insanı: Ekonomiyi bilmiyor, bu kafayla kendi mağazalarını nasıl ayakta tuttuğunu anlamıyorum

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sanayicilerle yaptığı toplantıya katılan bir iş insanının görüşlerine yer verdi.

Bakan Nebati’nin iş insanlarına 'müjde' olarak nitelendirdiği kredi ve faiz düzenlemesi duyurusuna “Ne müjdesi, millette kredi alacak hal bırakmadılar ki” diye tepki gösteren iş insanı, “Kimse buna güvenip de kredi almaya kalkmaz, maliye bakanının anlamadığı bu, çünkü ekonomiyi bilmiyor” dedi.

İş insanı sözlerine, “Böyle derme çatma tedbirler alarak işi kurtaracağını sanıyor, bu kafayla kendi mağazalarını nasıl ayakta tuttuğunu anlamıyorum” diyerek devam etti.

“Eğer zamanında faizleri zorla düşürmeye kalkmak yerine; bazı sektörleri belirleyip bu tür krediler vermeyi akıl etselerdi o zaman iş değişirdi. Ekonomi canlanır, piyasa güçlenirdi, ama şimdi iş işten geçti” diyen iş insanı, “Şimdi neredeyse tamamı ithalata dayalı ihracat gelirlerinin piyasada TL’ye çevrilmesi sayesinde ortalıkta para var gibi görünüyor ama ikisi adasındaki kıskaç giderek daralıyor bir süre sonra bu da çare olmayacak” ifadelerini kullandı.