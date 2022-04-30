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Ekonomi

Bakan Nebati: Girişimcilere finansman desteğini devreye alıyoruz

6 kategoride finansman destekleri hayata geçirilecek

30 Nisan 2022 16:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği sağlanacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan grafiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınacak.

Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçirilecek.

nureddin nebatiekonomi
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