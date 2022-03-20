Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz; bu günler geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Viranşehir'de vatandaşlara seslendi. Bakan Nebati burada enflasyon oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum: Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez" diye konuştu.

Nebati ayrıca "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" dedi.

Nebati, döviz kurlarındaki yatay seyre ilişkin ise "Millet, Türk Lirası'yla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı. Girişimcilerimiz iş yaparken enflasyon üzerindeki bir faizle değil, enflasyonun çok ama çok altında oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk Lirası'nın gücünün farkına vardı" diye konuştu. Nebati, "Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir ve dünya şu anda bu modeli izlemeye almış durumda" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"20 yılda çok şey yaptık. Şu Viranşehir, şu topraklar şu meydan çok şeye şahittir. ' 'Hastaneye gidemiyorum doktor yok 'Doktora gittim ilaç bulamıyorum'. Şimdi Elhamdülillah. Devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir Elhamdülillah. Özgün, güçlü, dış politikasıyla Türkiye var, Türkiye diyecek gücümüz var. Türkiye güçlü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la daha güçlü. Akdeniz'de, Karadeniz'de dünyada bir gerginlik mi var? Türkiye.

En temel belediye hizmetlerinden bihaber olanlara belediyeciliği öğrettik. En temel hizmetlerden hakkı olanlara hakkını verdik. Projeleri tezgahlarda, raflarda dursun diye yazıp çizmedik, gece gündüz çalışarak yerine getirdik. Ve Viranşehir'e yüzlerce projeyle geldik, gelmeye devam edeceğiz. 3 milyar liraya yakın 125 sağlık tesisini, yatırım bedeli 4,5 milyar liraya patlayacak olan şehir hastanesini inşa ediyoruz. Kulak-burun-boğaz nöroloji, kadın doğum, göğüs hastalıkları, ortopedi doktorlarına ihtiyacınız olduğunu biliyorum, sağlık bakanının selamı var inşallah en yakın zamanda ihtiyaçlar giderilmiş olacak. TOKİ üzerinden en az bin konutluk toplu konutu başlatıyoruz. İnşallah onunla ilgili de çalışmalarımızı yapmış olacağız. Milli Eğitim bakanımızın selamı var 75 oku projesini başlattık. 3 ay sonra geleceğim demişti. 2 ayı geçti. Önümüzdeki ay inşallah gelecek.

"Tarımsal üretim inşallah patlama yapacak"

Biliyorsunuz Gıdada KDV'yi yüzde 1'e düşürdük. Tarımsal abonelerde yüzde 8'e düşürdük. Ve en önemlisi güneş enerji santralleriyle size net olarak bir şey söyleyeyim; 3 yıl içerisinde enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Yetmez, ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız Allah'ın izniyle. Çiftçilerimiz 3 yıl için 'elektriğim kesildi, faturamı karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Size yarın açıklayacağımız koşullarla öylesine imkanlar vereceğiz ki. Türkiye, Şanlıurfa Viranşehir'de güneşe ihtiyacı olan yerde güneş enerjisini kendisi üretecek ve ürettiği enerjiyle de tarımsal üretimde inşallah patlama yapacak.

Bin megavatlık HES tesisi kurulması durumunda 2 yılda Türkiye ihtiyaçlarını karşılıyor ve 8 milyon dekar alanı sulamaya açmış olacağız yapacağımız yatırımla. Gerek Tarım Kredi Kooperatifi gerek diğer alanlarla her türlü yatırımlar devam edecek.

"Yatırımcıların önüne hiç kimse engel koyamaz"

Tekraren söylüyorum; yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmesini biliriz. Aynen söylüyorum bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye açtığı savaşta bizi en öndeki akıncılar olarak görebilirsiniz. Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların, girişimcilerin önünü kesemez, engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamu özel işbirliği, gerek kamu yatırımlarıyla bunları biz yapacağız.

"Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz"

Zorluklar yaşıyoruz. Şu anda dünyada emtia fiyatları, petrol fiyatları yükseliyor. Geçen 2 yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. Dünya küçülürken büyüdü, 2021'de yüzde 11'lik çift haneli büyüme sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Çözeceğiz. 20 yılda hangi problemi çözmedik? Daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Allah'ın izni, sizlerin dualarıyla bunların üstesinden geleceğiz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğiniz en iyi bilenlerdeniz, bu günler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.

"Dünya Türkiye ekonomi modelini izlemeye almış durumda"

2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü, bitti' diyenler, 2 yıl içindeki büyümeyi gelişmeyi görenler kafalarını duvarlara vurdular. Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip alnımızın akıyla Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum; biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten gücünü bilen bir ülkenin temsilciyiz, zorluklar önünde baş eğmeyiz. 2 yıl boyunca anasıl yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar.

Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir ve dünya şu anda bu modeli izlemeye almış durumda. Döviz fiyatları makul gidiyor bu defa başladılar sormaya niye makul gidiyor ne yapıyorsunuz? İnanç var inanç. Millet, Türk Lirası'yla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı. Girişimcilerimiz iş yaparken enflasyon üzerindeki bir faizle değil, enflasyonun çok ama çok altında oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk Lirası'nın gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarlarında üstesinden gelmeyi millet bilir."