Bakan Nebati: Enflasyonla ilgili sıkıntımız var; merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Nebati enflasyon sorununa ilişkin olarak "Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var hiç merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız, kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

İstanbul'daki yabancı yatırımcıların bulunduğu bir fuarda zabıtaların denetleme girişimine de değinen Nebati "Biz İstanbul'da fuar yapıp, fuarda yurt dışı insanlar gelsin ürettiğimiz makineleri satmaya çalışalım derken, onlar bize sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun deyip Belediye'nin emrindeki zabıtaları yabancı girişimcilere, yabancı müşterilerimizin önüne salarak ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nebati, "Şu anda Türkiye aldığı önlemelerle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar" diye konuştu.

Nebati burada yaptığı konuşmanın ardından ise Şanlıurfa İş Dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek GES ve Sulama Kanalları Projesi'nin tanıtımını yaptı. Nebati "GES ve tarımsal sulama alanında 253 projeyle 830 bin hektar toprağı suyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Savaş var Karadeniz'de. Bize diyorlar ki ne yapacaksınız, bu işin üstesinden nasıl geleceksiniz? Diyoruz ki 2 yıl önce, 20 yıl önce nasıl yola çıkarken zorlukların üstünden bu milletle ve dava arkadaşlarımızla geleceğiz dediysek şimdi de aynı şeyleri yapıyoruz.

"Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor"

Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var hiç merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız. Türk Lirası'na güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskacından çıkardık ve ülkeyi öngörülebilir istikrarlı bir şekilde yöneten milletine güvenen dirayetli liderimizle birlikte koşuyor ve yorulmadan bütün sorunların üstesinden geliyoruz. Bu gurur tablosu hepimizin, Ak Parti'nin, Türkiye'nin.

Sosyal medyada yalan haberleri yayanlar, onlar trolleriyle, karamsarlıklarıyla kalsınlar, birbirlerini yemeye devam etsinler, bu ülke onlara rağmen büyüyor, gelişiyor. Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Hükümetlerimizin uyguladığı her politikayla bu ülke sorunları üzerinden geliyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye Ekonomik Modeli'ni açıkladığı gün sabah 'evet oldu, bu sefer gidiyorlar' diyenler saat 19.00'dan sonra kafalarını duvarlara vurdular. Salgın döneminde ihracat artıracağız dedik, artıramazsınız, üretimi artıracağız dedik, artıramazsınız, işsizlik azalacak dedik, tersine insanlar sokaklara çıkacaklar dediler. Ne oldu? Gene başlarını duvara vurdular.

"Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz"

225 milyar doları aşan bir ihracat geçen yıl ve şubat sonuyla birikimli olarak 232 milyar dolara ulaşan bir ihracat. Petrol fiyatları yükseliyor, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında biz hep beraber bunların üstesinden geliyoruz, hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık bırakmayız, kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinden geldiğimiz gibi Karadeniz'deki bu gerginliğin üstesinden de geleceğiz. İzin vermeyeceğiz. Eğer ki fırsatçılık yapıp, fiyatları dilediği gibi oynatıp, yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa başta enflasyon timleriyle üzerlerine gideceğiz. Unutmayın önümüzü kapatan her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin girişimcisine, yatırımcısına engel koyamaz.

"İhracatımızı engellemeye çalışıyorlar"

Biz İstanbul'da fuar yapıp, fuarda yurt dışı insanlar gelsin ürettiğimiz makineleri satmaya çalışalım derken, onlar bize sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun deyip Belediye'nin emrindeki zabıtaları yabancı girişimcilere, yabancı müşterilerimizin önüne salarak ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar, onların anlayışı bu. 'Engel koy, yollarını tıka, insanlar iş yapmasın' Nasıl ki yurt dışına haber gönderiyorlarsa; geliyor Maliye Bakanımız, bakanlarımız önlerine set koyun, ket koyun diyorlarsa biz oradaki bütün setleri, ketleri kaldırırız. Bizim belediyelerimiz zabıtalarıyla gidip üreticinin önünü kesmez, ihracat yapmaya çalışanların önlerini kesmez, bizim belediyelerimizin zabıtaları gider ben senin önünde ne yapabilirim der.

Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP'nin iktidarının siyasetçisi de, bürokratı da belediye başkanı da tek bir görev üzerine; bu ülkenin çıkarları neleri gerektiriyorsa onları yapın anlayışıyla hareket eder"

"Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza"

"Şu anda Türkiye aldığı önlemelerle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. KDV’yi temel gıda da yüzde 1’e düşürdük. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Londra’ya da, Paris’e de, Körfez’e de, Japonya’ya da gideceğiz. Bu ülkenin çıkarları nereyi gerektiriyorsa oraya gideceğiz. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıraya kadar yükseldi."