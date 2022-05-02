Bakan Nebati: Önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlarla birlikte, enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi ve enflasyon ataletini kırmayı amaçladıklarını söyledi. Nebati, “Bu çerçevede önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz” dedi. Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarım çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi. Nebati ayrıca önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini kaydetti.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Nebati, tedarik zinciri problemleri ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki artışın tüm dünyada enflasyonun yükseldiğini ifade ederek "ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrediyor. Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Bu nedenle enflasyon küresel boyutta öncelikli mücadele edilmesi gerekenler listesinde en ön sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

"İlk olarak aylık enflasyonun normalleşmesini bekliyoruz"

Nebati, yüzde 61'e yükselen enflasyonda döviz kurunun etkisine dikkat çekerek, başta kur korumalı mevduat olmak üzere alınan önemlerle finansal istikrarın sağlandığını belirtti.

Nebati "Döviz kurundaki oynaklığın sona ermesinin ardından önümüzdeki kısa dönemde ilk olarak aylık enflasyonların normalleşmesini bekliyoruz. Diğer yandan, 2021 yılı Aralık ayındaki ve 2022 yılı ilk çeyreğindeki yüksek enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun belirli bir süre yüksek seyretmesine neden olabilir. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebati ayrıca temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceklerini vurgulayarak, bu konunun kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

Bakan Nebati, stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda dijital ‘Ürün Takip Sistemi’ çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"Vergi Yapılandırması gündemde değil"

Bakan Nebati, piyasada konuşulmaya başlanan vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik yeni bir çalışmanın olmadığını ifade ederek şöyle dedi:

"Sağlık otoriteleri pandeminin sonuna doğru yaklaştığımızı vurguluyorlar. Her ne kadar Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerini hissediyor olsak da kısa vadede bu sıkıntıların da aşılacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla bu aşamada bütçe dengelerimizi de gözeterek yapılandırma düzenlemesi düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu tip söylentilere itibar etmemelerini, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini istirham ediyorum"

"Enflasyon korumalı tahvil tamam"

TL cinsi varlıklara yönelimi arttırma çalışmalar kapsamında bireysel yatırımcının ilgisini çekebilecek farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti:

“İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.”