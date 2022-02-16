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Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu: 1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

16 Şubat 2022 16:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşmayı amaçlayan "1 milyon istihdam" projesinden yararlanmak isteyen işverenlerin sisteme kaydolmaya başladığını duyurdu. Bakan Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hızla gelişen bilgi teknolojileri, yatırımlarda ve işletmelerde verimliliği artırarak iktisadi kalkınmanın bir parçası haline gelmiştir. İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1 milyon istihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır. Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz."

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