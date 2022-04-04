Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Nebati burada enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalarda "Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Hayat pahalılığına karşısında vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bugün açıklanan yüzde 61'lik enflasyona ilişkin Nebati "Problem mi, problem ama faiz kıskacından da çıkardık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var" dedi.

"KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor." diyen Nebati ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının 695 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Dünyanın birçok ülkesi enflasyonla karşı karşıya ve mücadele araçlarını da kullanma noktasında ağır davranarak çözüm üretmeye çalışıyor. Ülkemiz toplumumuzun her kesimine dokunan desteklerimiz ve insanlarımız ile firmalarımızın özverili çalışmalarıyla yüzde 11 büyümüştür.

2021'deki olumsuz ticari koşullara rağmen ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. 2021'de turizmde Türkiye'de başarılı geçmiştir. Türkiye turizmde pek çok rakibini geride bırakmıştır. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmıştır. Enerji ve emtialarındaki artış ülkeler üzerindeki enflasyonist baskı daha da artmıştır.

" Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaktayız. KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik. KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor. KKM hesaplarındaki bakiye 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye'de dolara ilişkin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi konusunda başarı sağlanmasıdır.

Enflasyon şu anda yüzde 60'ın üzerinde, problem mi, problem, ama faiz kıskacından da çıkarttık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz.

Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız.

"Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz"

Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır.

Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var. Faiz artırılmadan olmaz, diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Enflasyonla ilgili yapılması gereken şeyi, hep beraber yapacağız.

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz."