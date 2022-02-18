Bakan Nebati'den Uykusuz'un kendisi hakkında yaptığı kapağa yorum: Çok zekice ve komik

Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Bakan Nebati ile yaptığı sohbeti aktardı.

Fırat, şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanı’nın politikalarını destekleyenler de eleştirenler de olabilir. Herkese saygım var. Bakan Nureddin Nebati ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde altın standlarının önünde sohbet ettik. “Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için müşteri arıyorum” diyerek, benim meraklı sorularım üzerine düzenlemeyi anlattı. Sonra da bombayı patlattı. Cebinden telefonu çıkarttı, 'Uykusuz' dergisinin kapağını gösterdi ve başladı gülmeye, tabii biz de...

Kendisi ile ilgili karikatürlere kızmıyor, aksine bol bol gülüyor.

Hatta bazılarını telefonunda saklıyor. Gösterdiği karikatürler için 'Çok zekice ve komik' dedi.

'Hakaret olmadığı sürece sorun yok, bunlar hayatın hoş yanları' diye ekledi.

Yeni yıl gecesi ise eşi ve çocuklarıyla kendisi hakkında esprili videoları izleyip bol bol gülmüşler.

Bu hoşgörü ve espri anlayışı karşısında 'Bravo Nureddin Nebati'..."