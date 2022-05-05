Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Sıkıntıların her birinin farkındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Enflasyona ilişkin değerlendirme yapan Bakan Nebati sıkıntıların farkında olduğunu belirterek, "Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez." ifadelerini kullandı.

Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"Döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık"

"Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya- Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir. Örneğin ABD'de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız. Bu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği de bir gerçektir. Ancak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağlayarak döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık"

"Enflasyon belasından kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz"