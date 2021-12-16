Bakan Nebati’den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücretin, "enflasyon karşısında ezdirmeyen bir oran" olacağını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dördüncü ve son toplantıyı gerçekleştiriyor. Kararın öğleden sonra duyurulması bekleniyor.

Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' diye konuştu.

Enflasyon rakamı

Verileri kamuoyunda tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre enflasyon kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 olarak gerçekleşti.