Bakan Nebati, borcu yüzünden takibe düşen çiftçi sayısını açıklamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kredi Kayıt Bürosu veri tabanından temin edilen verilere göre 2021 Aralık dönemi itibarıyla, kamu bankalarının stok nakdi tarım kredisi gerçek kişi müşteri sayısı 852 bin 871 iken özel bankaların stok nakdi tarım kredisi gerçek kişi müşteri sayısı 453 bin 567'dir” dedi. Nebati, çiftçilerin toplam borç tutarını ve borcu yüzünden takibe düşen çiftçi sayısına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Hazine Bakanı Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kamu ve özel bankalardan tarım kredisi kullanan çiftçilerle ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Nebati’nin yanıtı şöyle:

“Kredi Kayıt Bürosu veri tabanından temin edilen verilere göre 2021 Aralık dönemi itibarıyla, kamu bankalarının stok nakdi tarım kredisi gerçek kişi müşteri sayısı 852 bin 871 iken özel bankaların stok nakdi tarım kredisi gerçek kişi müşteri sayısı 453 bin 567'dir.”

Nebati’nin verdiği yanıtta aynı kişinin hem kamu bankasından hem özel bankadan kredi alıp almadığı, verilen sayılardaki insanların tamamının ayrı kişiler olup olmadığına ilişkin bilgi yer almadı.

Gürer’in, “Toplam çiftçi borçları tutarı ne kadardır? Özel ve kamu bankalarda ayrı ayrı takibe düşen çiftçi sayısı kaçtır” soruları ise yanıtsız kaldı. Nebati, kredi kullanımına ilişkin bilgilerin BDDK’nın sitesinde bulunduğunu belirtmekle yetindi.

"Çiftçi hasat döneminde kazandığıyla borç ödüyor"

Kamu ve özel bankalardan tarım kredisi kullanan çiftçi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiğini savunan Gürer’in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

“Çiftçi, ürün maliyetini bile kurtaramadığı için banka kredileri ile ayakta kalmaya çalışıyor ve kredi kullanıyor. Hasat dönemi kazandığı ile kredi borcu ödemeye çalışıyor. Çiftçiler ‘AKP’den önce ürünü hasat ettiğimizde köye kasabaya dönmeden gelirimizle ihtiyacımızı karşılamaya esnafa koşardık. Düğünlerimizi yapardık. Çoluk çocuğa bir şeyler alırdık. Şimdi hasat bitiyor. Ürünü satınca ilk koştuğumuz yer banka oluyor. Bir an önce ödememizi yapalım da banka kredi borcunda faize düşmeyelim. Elde avuçta olanı verelim de kapımıza icra gelmesin diye çalışıyoruz’ diyorlar” (ANKA)