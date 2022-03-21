Bakan Nebati: Algı yaratmaya çalışıyorlar; gıda sıkıntısı diye bir şey yok aslında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TRT Kurdi'nin canlı yayınına katıldı.

Bakan Nebati burada yaptığı açıklamada son dönemde marketlerde yaşanan "yağ izdihamı" görüntülerini market kampanyalarıyla ilişkilendirerek "Gıda izdihamı, gıda sıkıntısı diye bir şey yok aslında. Bakıyorsunuz bir market kampanya yapmış diğer marketlere oranla fiyat indirimine gidiyor. Bunu duyan vatandaş da marketlere akın ediyor. Birtakım kötü niyetli çevreler de bu yaşanan izdihamı fırsat bilerek fotoğraflayıp sanki yağ ve gıda ürünlerinde sıkıntı varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Muhalefet de dahil sosyal medya üzerinden kötü niyetli çevrelerce algı yaratılıyor" diye konuştu.

Nebari, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Türkiye'ye yönelik bir döviz saldırısı başlatıldığını ifade ederek "Kur üzerinde oynama yaparak ülkemizi zayıf düşürmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Türkiye güçlü bir ülkedir" dedi.

"Sosyal medya üzerinden yapılan algılar sonuç vermeyecek"

Halkın içinde olduklarını vatandaşın sıkıntılarının da farkında olduklarını vurgulayan Nebati, konuşmasının devamında “Antalya, Hakkari, Diyarbakır ve ülkenin birçok yerine ziyaretler yapıyoruz. Esnafımızı ziyaret ediyorum. Gıda ve petrol fiyatları üzerinden sosyal medya aracılığıyla yapılan algı girişimleri sonuç vermeyecektir” dedi.

‘Bunlar art niyetli çevrelerin kopardığı yaygaradır” diyen Nebati, “Dünya zor günlerden geçiyor. Rusya savaşı başlar başlamaz Dışişleri bakanlığımız diplomasiyi en üst düzeyde yürütüyor. Çünkü Putin de Zelenski de bizim dostumuzdur. Bu iki ülke ile narenciye ve turizm başta olmak üzere önemli ticari ilişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.

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