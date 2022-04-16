T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bakan Nebati ABD'ye gidecek

Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

16 Nisan 2022 23:16

Şubat ayında Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kez ABD'ye gidecek. Nebati başkanlığındaki heyet, Washington'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19 Nisan’da ABD’ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19- 22 Nisan’da Washington’da düzenlenecek ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’ ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları’na katılacak.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak. (DHA)

nebatiabdamerikag-20
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24