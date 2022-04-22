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Ekonomi

Bakan Nebati ABD'de: Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görmek memnun etti

"Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık"

22 Nisan 2022 17:06

ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

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