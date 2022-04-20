Bakan Nebati ABD'de bazı şirket yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'de bazı üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Nebati sosyal medya hesabından günün erken saatlerinde yaptığı paylaşımda " Ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık" dedi.

Nebati paylaşımlarında şunları söyledi:

"ABD Ticaret Odası’nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldik. Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık.

G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı”na katıldık. Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık.

Göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yineledik."