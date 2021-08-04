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Bakan Muş: Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına dair iddialar incelemeye alındı

04 Ağustos 2021 11:59

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." açıklamasını yaptı. 

Muş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." ifadesini kullandı. 

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