Bakan Muş'tan Akşener'e ihracat yanıtı: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5 artarken, Türkiye'de yüzde 9.8 artmıştır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 9,8 artış gösterdiğini belirtti.

Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim. 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla! Bir de ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Akşener bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ihracat rakamlarına değinerek "2002-2010 yılları arasındaki, Ak Parti dönemini baz alırsak, ihracatımız, 8 senede 3 kat artmış. Gelelim son 10 yıla… 2010-2020 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte, ihracatımız sadece yüzde 50 artmış. Yani son 50 yılın en düşük ihracat artışı, geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşmiş. Peki bu artış, döviz kuruna bağlı mı olmuş? Hayır. Mesela, 2002-2010 yılları arasında, döviz kuru sabit kalmasına rağmen, ihracatımız, 3 kat artmış. 2010’dan bugüne kadar ise, sıkı durun: dolar kuru, tam 6 kat artmış; ama, son 50 yılın en düşük ihracatı da, yine bu yıllar arasında olmuş" demişti.

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