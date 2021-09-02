Bakan Muş: Büyüme oranından ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Muş, yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekor büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21,7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz, bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz”

"Vatandaşın ekmeğine gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız"

Haksız fiyat artışı yapanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Muş, “Haksız fiyat artışları ile vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Bakan Muş, marketlerde arz-talep dengesi ile uyuşmayan durumlar tespit edildiğinde yaptırım uygulanacağını açıkladı. Muş, "Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşlarımızın cebine elini uzatanlara hesap soracağız” dedi. (ANKA)