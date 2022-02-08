Bakan Muş: Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz; Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu ise, 'Türkiye 100' listesi hazırlanırken başvuran şirketlerin, 2017-2019 arası ciro artış hızının dikkate alındığını belirterek, şunları söyledi:
"En hızlı büyüyen 100 şirketin, bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 498"
"İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 498. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü, Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019 yılında her bir şirket 65 milyon TL'lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76'sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum."
Konuşmaların ardından en hızlı büyüyen 100 şirkete ödülleri Bakan Muş ve Hisarcıklıoğlu tarafından verildi. (DHA)