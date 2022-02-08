Bakan Muş: Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz; Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz

Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ödüllendirildiği programa katıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Bakan Muş, ödül almaya hak kazanan şirketlerin, sağlıklı rekabetin önemini kavradığını belirterek, "Yeni fikirleri hayata geçirmiş, sektörlerinde öncü hale gelmiş oyunculardır. Bu başarıyla sınırlı kalamayacak büyümeye istikrarlı şekilde devam edeceğine, istihdamımıza ve refahımıza katkı sağlayacağınıza inancımı da özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, devletin alın teri döken girişimcilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşacağız"

"Biz de Ticaret Bakanlığı olarak özel sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tutmaktayız. İç ve dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak ele alan bakanlığımız, isabetli kararlar almayı ve uygulamayı öncelemektedir. Bu ülkenin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanması hedefi doğrultusunda, bakanlığımız elindeki politika araçları ile adil, şeffaf, güvenilir bir ticaret ortamı tesis etme çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda son dönemde sizlerin de katkısıyla ekonomik büyümemizin sürdürülebilir temellere oturtulması, ticari hayatın kolaylaştırılması ve güvenin artırılması amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın gelecekte farklı alanlara, sektörlerle odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız."

"Esas hedefimiz ülkemizin, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına konumlanmasını sağlamaktır"