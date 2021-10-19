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Ekonomi

Bakan Muş açıkladı: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

19 Ekim 2021 10:06

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muşihracatyüzde 1
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