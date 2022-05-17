Bakan Murat Kurum'dan "Atatürk Havalimanı" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Atatürk istismarı yapıldığını iddia ederek, "Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak" dedi. Muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. "halenin şeffaf bir biçimde yapıldığını söyleyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Millet Bahçesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum sözlerine, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalamazsınız siz İstanbul'un akciğeri olabilecek millet bahçesine karşı mesneti olmayan, amacı belli böyle bir eleştiriye maruz kalamazsınız. Tabi koro halinde aynı türküyü maalesef söylüyorlar. Ama biz onlara rağmen 85 milyonun buluşma mekanı olacak millet bahçemizi onların tehditlerine rağmen, milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar ama bizhedeflerimizi, projelerimizi yapmaya devam edeceğiz" diyerek başladı.

Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy'de yaşayanlar havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden, gürültü probleminden şikâyetçiymiş

"Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Bu manada da İstanbul'umuza hizmet vermiş havalimanımız. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, ki bu noktada Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar ve bu havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten ve egzoz emisyonlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" iddiasını dile getiren Bakan Kurum, "Gelinen süreçte Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı" dedi.

"Bugün baktığınızda gerek uçuş, gerek sefer sayısı gerek verilen hizmetin kalitesi bağlamında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı havalimanlarından biri haline geldi" diyen Bakan Kurum, "Burayı imara açmayacak mısınız gibi üstüne basa basa yapılan sorulara rağmen bir pistinin acil durumlar için kullanılması, yapılan hastaneye hizmet verilmesi, afet zamanlarında vatandaşa hizmet verecek ve sivil uçuşlara açık olacak şekliyle bir pistini bırakıyoruz. Ve İstanbul'umuza toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağımızı milletimize müjdelediler. Biz de projelerimizi hızlı bir şekilde başlattık. Hem şehircilik hem çevrecilik açısından bu manada bu projenin İstanbulluya hizmet edecek çok önemli bir proje olduğunu görüyoruz" sözlerini kaydetti.

“Gezi Parkı’nda mesele çevre meselesi değilse, burada mesele çevre meselesi değildir”

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“İngiltere’ye Fransa’ya gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde artık havalimanı yok. Gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerek çevre ve iklim açısından da tesislerin taşınması çok önemli. Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasıyla veriler, trafiğin yüzde 35 azaldığı söylüyorlar. Mesele çevre meselesi değil herhangi bir mesnete dayanmaksızın iftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti hükümetinin yaptığı proje olunca bu eleştirilere maruz kalıyoruz ancak kendi belediyelerinde yaşanan çevre katliamlarına kesilen ağaçlara burada baktığınzıdaki sahildeki o güzelim doğa alanlarındaki doğal sit alanlarındaki kaçak yapılara maalesef seslerini çıkarmazlar. Yine mevzu Haliç meselesi olunca dünyanın en önemli atık su arıtma tesislerinden birisi için yapraklardan alkış beklerler. Bu zihniyet milletimiz çok iyi biliyor. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Açıkçası bunlar aynı sesle, aynı koroyla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Kendi içlerinde bu projemizi israf olarak değerlendirerek maskeli çevrecileri, sözde doğa ve çevreyi koruduğun söyleyenleri alarak projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. Kendi projelerindeki sıkıntıları görmüyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Bu noktada konuşmuyorlar.

"Atatürk istismarı yapanlara burada başkent millet bahçelerini gezmelerini tavsiye ediyoruz"

Hadi bizim açıklamalarımızı bir kenara bırakalım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buraya kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı. Burada kendi genel başkanları bile söylemlerinde terse düşüyorlar. Kendi söylemlerini boşa düşürüyorlar. Açık ve net söylemek gerekirse burada mesele çevre meselesi değildir. Gezi Parkı’nda mesele çevre meselesi değilse burada milyonlarca ağacın kesilmesine muhalefet nasıl tepki gösteriyor anlamış değiliz. Ankara Millet Bahçemizdeyiz. Atatürk istismarı yapanlara burada başkent millet bahçelerini gezmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlar korunuyor. Geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımıza da aktaracağız.”

"İstanbul bir deprem bölgesi, olası bir afet durumunda toplanma merkezi haline gelecek"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk havalimanı üzerinden alışageldiğimiz Atatürk istismarına karşı da sarılanları aslında gazi Mustafa Kemal’in bu aziz millet için çizmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesi çizgisini anlamadığını anlamak istemediğini görüyoruz. Kendilerine hatırlatma mahiyetinde söylemek isteriz ki biz 16 milyon İstanbullu kardeşimiz ve 85 milyon vatandaşımızla birlikte projelerimizi yapmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceği bir mekan haline gelecek. İstanbul’un cazibe merkezi haline gelecek konut ve imara açılmaksızın vatandaşımıza açılacak bu mekanda gençler deneylerini yapacak. Gençler kıraathanede ders çalışacak. Spor alanlarında spor yapacak.

İstanbul bir deprem bölgesi, olası bir afet durumunda toplanma merkezi haline gelecek. Millete verdikleri sözleri tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimiz her zaman iş bekler, proje bekler, eser bekler. Biz üretimimizle birlikte bu işleri yapmaya gayret gösteriyoruz.

Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz gayret gösteriyoruz. Depremde, selde heyelanda başka konuları konuştukları için bizi anlamalarını beklemiyoruz."

"Bunlar tehdit diline alışmışlar ama baktığınızda dikili bir tane ağaçları yok"

“Sözde çevrecilerle gidip bu projeyi yaptırmayacaklarını, bu projeyi gök kubbe altında başına yıkacaklarını söyleyerek vatandaşımızı tehdit ediyorlar. Bunlar tehdit diline alışmışlar ama baktığınızda dikili bir tane ağaçları yok. Söyledikleri sözleri tutmadığını görüyoruz. Ankara’da İstanbul’da İzmir’de CHP zihniyetinin başlatıp bitirdiği bir tane projeyi gösterebilir misiniz? Biz proje yapmaya devam edeceğiz. Bizim karnemiz milletimizdir. Biz milletimizle inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz” diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Burada şölenler yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anacağız. Burada Türkiye’deki ilk havalimanındaki uçakların projelerini öğrenecekler. Oradaki tüm limanlar kalıyor. Atatürk Havalimanı yıkılmıyor milletimize armağan ediliyor. Afet toplanma alanları çok büyük bir ihtiyaçtır. Bu noktada İstanbul’da şehrin merkezinde akciğer vazifesi görecek ve deprem esnasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek bir alan olacak. Söz verdiğimiz gibi 2023 yılında aziz milletimize bu projeyi armağan edeceğiz.”

"Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak"

Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu; "Tamamen bir peyzaj projesi milletimize armağan edilecektir" diye ekledi.

"İhale şeffaf bir biçimde yapılmıştır" diyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu duyurdu.