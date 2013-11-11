Bakan Müezzinoğlu'dan 'Yunan' savunması

10 Kasım vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde yapılan törene katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan "Atatürk'ü Anma ve Barış Treni"nin 5.5 saat sonra Selanik'e varması nedeniyle eleştirilen Yunanistan'ı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu savundu. Aksaklıkların iki taraftan kaynaklandığını söyleyen Bakan, sorunların çözümü için Yunan tarafının duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Müezzinoğlu, 10 Kasım vesilesiyle Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde yapılan törene katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan "Atatürk'ü Anma ve Barış Treni"nin gecikmeli de olsa hedefine varmasının önemli olduğunu söyledi.

Aslen Batı Trakyalı olan Müezzinoğlu, Selanik'te katıldığı Atatürk'ün doğduğu evde düzenlenen anma töreninin ardından beraberindeki heyetle Gümülcine'ye geldi.



Gümülcine'de, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun Gümülcine Türk Gençler Birliğinde (GTGB) onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından gazetecilere açıklama yapan Müezzinoğlu, ziyaret programının arzu edilen şekilde uygulandığını belirterek, Barış Treni projesine onay vermiş olmasından dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.

'Aksaklıklar iki taraftan kaynaklandı'

Müezzinoğlu, yolculuk boyunca bazı aksaklıkların yaşandığını ancak bu tür yolculuklarda bunların olabileceğini ifade ederek, "Barış Treni'nin 10 Kasım vesilesiyle Selanik'e gelmesi bana göre birinci derecede önemli. Rötarlı, gecikmeli de olsa tüm ekip sağ salim Selanik'e geldi. Tabi ki gece Dedeağaç'ta esas resmi heyetimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız trenden inerek karayoluyla Selanik'e geçtik ama hedefimiz törende bulunmaktı. Törende bulunduk. Esas heyetimiz kutlamalarda bulundu. Özü itibarıyla arzu ettiğimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım anma programı dinamikleriyle, ruhuyla gerçekleşmiş oldu. Barış treni Selanik'e geldi" dedi.



Yolculuk sırasında meydana gelen aksaklıkların her iki taraftan d kaynaklandığını belirten Müezzinoğlu, sorunların çözümü için Yunan tarafının duyarlılık gösterdiğini ifade etti.



Müezzinoğlu, "Aksaklıkların birincisi bizim Uzunköprü'de oldu. Bir buçuk saate yakın gecikme oldu. İkinci aksaklık yine Pithnion'da heyetimizden bir yolcunun vize sorunu nedeniyle yaşandı. Gecenin saat birinde İstanbul Konsolosluğu açıldı vize yenilendi. Faksla gönderildi. Burada bir art niyet değil bilhassa bir duyarlılıktan bahsetmek lazım. İyi niyet hakimdi. Daha sonraki kısmında ise bilerek bir kasıt var mı, şu anda öyle bir iddia sahibi değilim. Bunu buradaki arkadaşlarımız değerlendirecek. Bir defa Barış Treni'nin gelmesiydi önemli olan. Bunu kabul eden bir düşüncenin bilerek bir problem çıkaracağına açıkçası çok ihtimal vermek istemiyorum" dedi.

'Pürüzleri görmezden geleceğiz'

Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı her gün binlerce kişinin gelip gittiğini, bu konuda her gün yapılan işlemlerde bilerek olumsuzluk oluşturmanın birbirine karşılıklı sıkıntı yaratmak anlamına geleceğini belirten Müezzinoğlu, "Bence bilerek, iyi niyetle daha da kolaylaştırmanın yollarını açmaya çalışmalıyız. Çok mesafe kat edildi. Ufak tefek pürüzler varsa da bazen görmeyeceğiz veya dile getireceğiz ve samimiyetle onları da çözeceğiz" diye konuştu.