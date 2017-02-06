Bakan Müezzinoğlu: Tayyip Erdoğan'ın makam derdi yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni sistemin ipinin ucunun millette olacağını savunarak, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var" dedi.

AKP’nin Bursa’da danışma toplantısında konuşan Müezinoğlu, cumhurdan korkan birilerinin Recep Tayyip Erdoğan'dan da sürekli korktuğunu söyledi.

Müezzinoğlu şunları şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan, cumhurdan başka birine minnet etti mi? Hayır etmedi. Recep Tayyip Erdoğan, milletin gözünün içine baktı. Milletin vicdanına seslendi. Milletin derdini kendi derdi, milletin sıkıntısını kendi sıkıntısı bildi. Milletin hayallerinin de öncülüğünü yapmak için her türlü riskin, her türlü tehlikenin, her türlü tuzağın, her türlüğü hainliğin karşısında dimdik kapı gibi durdu. Allah'a şükürler olsun ki millet de onu hiç yalnız bırakmadı."

Bakan Müezzinoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletle beraber milli mücadeleyi verdikten sonra genç cumhuriyetle beraber 2 tane de vasiyet bıraktığını, bunlardan birinin "Egemenlik kayıtsız şartsız millettindir" olduğunu aktararak, şu görüşlere yer verdi:

"Ey CHP'liler, siz Atatürkçülük yaparken, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz. Atatürk'ten geçinerek Atatürkçülük olmaz. 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir yer yakışır bu büyük millete' derken, bu alın teri dökmeden, bu akıl teri dökmeden, bu gönül sızısı çekmeden olmaz. Çalışmak gerekir, cesaret gerekir dünya ile yarışmak gerekir. Gerektiğinde dünyaya ve Birleşmiş Milletlere 'dünya 5'ten büyüktür' demek gerekir. Dolayısıyla bu milletin bu anlamda şayet Atatürkçülük yapacaksanız, cumhuriyete sahip çıkacaksınız, cumhura sahip çıkacaksınız. Cumhurun hayallerine ve hedeflerine sahip çıkacaksınız. Cumhurdan korkmayacaksınız. Cumhurun değerleriyle yürüyeceksiniz. Cumhurun hayallerinin öncülüğünü yapacaksınız. Onu en iyi yapan ve o anlamda yüreğiyle, gönlüyle, aklıyla, vicdanıyla yürüyen yine AK Parti ve onun kurucusu cumhurun başkanı Recep Tayyip Erdoğan var.

“Erdoğan’ın makam derdi yok”

Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var. Tuzaklarla, hain eylemlerle, darbe girişimleriyle bu milletin önünü daha fazla kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz " değerlendirmesinde bulundu.