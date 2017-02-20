Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik hızla düşecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son verilere göre 3,7 milyonun üzerine çıkan işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini belirterek, yüzde 9'a kadar gerileyeceğini söyledi.

Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan, "Sabırlı olun!" dedi.



Müezzinoğlu, 'FETÖ'den ihraç edilenlerden 19 bin 175 kişinin ise işe iade edildiğini açıkladı.

Canlı yayında, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İşsizlik oranı neden yükseldi?

"İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı" diyen Müezzinoğlu, İşsizlikteki artışın sebebinin zor bir 2016 olduğunu söyledi.

Müezzinoğlu, işsizlik oranını yükselten nedenleri şöyle sıraladı:

"Terör eylemlerine karşı yoğun mücadele, Rusya ile kriz ve bu krizin turizme getirdiği olumsuzluklar, 15 Temmuz darbe girişimi."

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem

"Kapsam dışında olan vatandaşlarımız gelir testine tabi idiler. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza diyoruz ki gelir testine gitmene gerek yok. Bu ay yasalaştıracağız. Aylık 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamına girecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar sağlık hizmeti alamıyorlardı onlar da bu 53 lirayı ödeyerek GSS kapsamına girecekler."

Büyükanneye torun maaşı

"Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz."

Emekliye promosyon ödemeleri

"Emeklilere promosyon ödemesi için 16 bankayla protokol imzalandı. Emeklilerimiz ödeme için PTT'yi tercih edebilir."

Kamuda 'FETÖ' ihraçları

"19 bin 175 kişi görevlerine iade edildi. İhraç edilenlerin emeklilik hakları ödeniyor. Emeklilik maaşının kesilmesi yargıyla olur."