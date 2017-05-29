Bakan Müezzinoğlu: Gelişmiş ülkelerde ortalama emeklilik yaşı 72, bizde daha yeni 52 oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 72 olduğunu, Türkiye'de ise daha yeni 52 olduğunu ifade ederek bu durumun sürdürülemeyeceğini belirtti.

Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Bakan Müezzinoğlu kıdem tazminatına ilişkin çalışmasının bugün (29 Mayıs 2017) Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirtti. Yaşa takılan emeklilere ilişkin bir soru sorulması üzerine Müezzinoğlu şu yanıtı verdi:

"Gelişmiş ülkeler, gayri safi milli geliri 20-30 bin avro veya dolar olan ülkelerde ortalama emeklilik yaşı 72, bizde daha yeni 52 oldu. Gelişmiş ülkeler emeklisine ortalama 17 yıl maaş öderken biz emeklilerimize ortalama 27 yıl maaş ödüyoruz. Bu sistemin sürdürülebilirliği yok. Bu sistemi ancak gençlerden alarak, ülkenin büyümesinden, dünya ile rekabetinden alarak sürdürebiliriz. Bu doğru değil. 65'ten önce emeklilik olan tek bir ülke bulamazlar. Biz de 2036'da kadınları 58'e, erkekleri de 60'a taşımaya çalışıyoruz emeklilik yaşında. Yaşa takılma durumunda, herkesin hedef yaşa konsantre olması lazım."

Kıdem tazminatında yeni çalışma

Çalışanların kıdem tazminatına ilişkin ise Müezzinoğlu yeni kıdem tazminatı çalışmasını bugün Bakanlar Kurulu'na sunacağını belirterek çalışmayla ilgili Üçlü Danışma Kurulu olduğunu, buna işçi ve işveren sendikalarının da dahil olduğunu belirtti. İşçi ve işveren sendikalarının sonraki sürece dahil olup olmayacağına ise bugün karar vereceklerini söyledi.

Taşeron işçilere kadro çalışması hükümetin takviminde yok

Müezzinoğlu, taşeron işçilere kadro çalışmasına ilişkin hükümetin bir çalışma takvimi belirlemediğini ve takvim hazırlandığında ilgili bakanlıkların konu üzerinde çalışacağını belirtti.

Gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı

Gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı ise şöyle:

Almanya: Erkek 65/kadın 65

İngiltere: Erkek 65/kadın 60

Fransa: Erkek 62/kadın 62

İsveç: Erkek 61-67/kadın 61-67

Japonya: Erkek 60/kadın 60

Rusya: Erkek 60/kadın 55

Amerika Birleşik Devletleri: Erkek 65/kadın 65

Kanada: Erkek 65/kadın 65

Danimarka: Erkek 65-67/kadın 65-67

Ermenistan: 63-63

Finlandiya: Erkek 62-68/kadın 62-68

Belçika: Erkek 65/kadın 65

İspanya: Erkek 65/kadın 65

Bulgaristan: Erkek 63/kadın 60

Hollanda: Erkek 65-67/kadın 65-67

İtalya: Erkek 66/kadın 66

Macaristan: Erkek 62/kadın 62

Norveç: 67

Ukrayna: Erkek 60/kadın 55

Lüksemburg: 65-65

İrlanda: Erkek 65-66/kadın 65-66