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Bakan Müezzinoğlu: "Evet" kampanyasının önünü kesmek için akla hayale gelmeyecek hukuk dışılığı gördük

"Avrupa'yı en çok rahatsız eden..."

15 Mart 2017 13:12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son dönemde Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde referandum mitinglerine izin verilmemesi üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Avrupa'yı en çok rahatsız eden Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme yolunda ilerlemesidir" görüşünü savundu.

Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, "Evet kampanyasının önünü kesmek için akla hayale gelmeyecek dünya kadar hukuk dışılığı gördük" ifadesini kullandı.

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HollandareferandumMehmet MüezzinoğluÇalışma BakanıAAEditör Masası

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