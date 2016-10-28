Bakan Müezzinoğlu, BBC’ye sert çıktı: Art niyetli!

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, BBC'nin, "Türkiye'deki tekstil atölyelerinde Suriyeli çocukların çalıştırıldığı" iddialarına yönelik haberini "Çocuk işçi veya çocuk çalışan diye bir haber yapsa anlarım. Ama Suriyeli çocuklar, Güneydoğulu çocuklar, şuralı çocuklar diye bir haberin kesinlikle art niyetli olduğu kanaatindeyim" şeklinde değerlendirdi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Müezzinoğlu, kahvaltıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Bir gazetecinin, BBC televizyonundaki bir programda Türkiye'deki tekstil atölyelerinde Suriyeli çocuk işçilerin çalıştırıldığı yönünde iddialarda bulunduğunu söylemesi üzerine Müezzinoğlu, BBC'nin yaptığı haberi, habercilik etiği anlamında doğru bulmadığını söyledi.

Müezzinoğlu, "Çocuk işçi veya çocuk çalışan diye bir haber yapsa anlarım. Ama Suriyeli çocuklar, Güneydoğulu çocuklar, şuralı çocuklar diye bir haberin kesinlikle art niyetli olduğu kanaatindeyim. BBC haber yapacaksa 3 milyon Suriyeli mağdur ve mazlum insana Türkiye'nin ev sahipliğini haber yapsın" dedi.

Müezzinoğlu, "Çocuk işçi veya çocuk çalışan diye bir haber yapsa anlarım. Ama Suriyeli çocuklar, Güneydoğulu çocuklar, şuralı çocuklar diye bir haberin kesinlikle art niyetli olduğu kanaatindeyim. BBC haber yapacaksa 3 milyon Suriyeli mağdur ve mazlum insana Türkiye'nin ev sahipliğini haber yapsın" dedi.

Türkiye'nin 5 yıldır Suriye'den gelen ailelere yaklaşık 10 milyar doların üzerinde yardım yaptığını vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Burada noktasal ve art niyetli, organize bazı haber planlamalarını, esasında Türkiye'ye karşı farklı bir hesabın da ifadesi olarak değerlendiriyorum. Bu haberi yapan BBC ile Bakanlığımız irtibat kurmak istediğinde, yani 'Bu adres nerelerde' dediğimizde, bu adreslerle ilgili bilgi vermiyorlar. Bizlerin, yani bu olayın muhatabı olan Bakanlıkla muhatap olmayacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada bir art niyet var. Ama etik anlamda baktığımızda Türkiye'de çocuk çalışanlar var. Bakanlığımızın çocuk çalıştıranlarla veya çocukların çalışmalarıyla ilgili yoğun bir eylem planı var, projeleri var, mücadelesi var. Çocuk çalışmasıyla ilgili haber yapsa anlarım. 'Dünya markası firmaların üretimleri de burada yapılıyor' denildiğinde, bu dünya markalarının kontrolörlüğünü yapan firma da diyor ki 'Bizim üretim yaptırdığımız yerde çocuk işçi çalıştıran tespit etmedik.' Yani uluslararası boyutuyla da bir yalanlama geliyor. Art niyetli bir haber olduğunu ifade etmek isterim. Ama çocuk çalışmalarıyla ilgili bir mücadeleyi yapmalı mıyız? Evet daha iyi yapmalıyız. Bu anlamda son günlerde 16 yaşındaki bir kızımızın da alkollü mekanlarda çalıştırılıyor olması da yine kamuoyuna düştü. Bütün bunlarla ilgili mücadelemiz daha güçlü olmalı."

BBC'nin haberine ilişkin Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "Orada iyi niyet görmüyoruz" dedi. Zeybekci şöyle devam etti: "Önünde tüm dünyanın düğmelerini ilikleyerek saygı duyması gereken Türkiye'yi, bulunmuş iki mülteci çocukla eleştiri yağmuruna tutmak ve böyle bir şeyi yapmanın arkasında kasıt vardır. Türkiye'ye sabotaj vardır. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Mültecilere harcadığı milyarlarca dolar, çocuklara gerek şehirlerde gerekse kamplarda sağladığı eğitim imkanlarıyla Türkiye'nin böyle şeylerden dolayı eleştirilmesinin insani standartlara sığmayacağını düşünüyorum. Bunlarla ilgili gerekli cevaplar kendilerine verilecek."