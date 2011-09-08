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Ekonomi

Bakan Mehdi Eker: İsrail’den tohum almayın

Tarım Bakanı Mehdi Eker, Türk çiftçisinden Mavi Marmara baskını nedeniyle ilişkilerin askıya alındığı İsrail'den tohum alımı yapmamalarını istedi.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Tarım Bakanı Mehdi Eker, Türk çiftçisinden Mavi Marmara baskını nedeniyle ilişkilerin askıya alındığı İsrail'den tohum alımı yapmamalarını istedi.


Tarım Bakanı Mehdi Eker, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eker, Türk çiftçilerden İsrail’den tohum alımı yapmamaları çağrısında bulundu. Tarım Bakanı Eker, Türkiye'nin İsrail'den çok küçük düzeyde alım yaptığını, bunun da özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.


Eker, "Türk çiftçisinin İsrail'in bu şımarıklığını dikkate alacağını düşünüyorum" diyerek tohum alımları konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.


Tarım Bakanı Eker, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’den yapılan tohum ithalatında "efsane" iddiaların olduğunu söylemişti.

Eker, “Kamuouyunda bilinenin aksine Türkiye'nin tohum ithalatında İsrail sadece yüzde 6'lık bir paya sahip. Yine İsrail'den 2009 yılında yapılan 27 milyon dolarlık tarım ürünü ithaline karşılık 142 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatımız olduğu gerçeği, 'efsaneler'e verilecek en iyi cevap” demişti.



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