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Dünya

Bakan Leonetti: Türkiye tarihi olayı tanısın PARİS (A.A)

21 Aralık 2011 15:51

-Bakan Leonetti: Türkiye tarihi olayı tanısın PARİS (A.A) - 21.12.2011 - Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean Leonetti, Türkiye'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıması çağrısında bulundu. Fransız bakan, senato televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını, Türkiye'nin ''tarihi olay''' olarak tanıması gerektiğini iddia etti. Fransız bakan, ''Halklar, tarihlerine geri dönüp bakma konusunda açık görüşlü ve cesur olmalı. Ermeni soykırımı yaklaşık 100 yıl önce gerçekleşti ve bunun sorumluları da öldü. Bu sadece Türkiye tarafından tarihi bir olayın tanınmasından ibaret. Büyük halklar açık görüşlülükle tarihlerine bakarlarsa daha saygı kazanmazlar mı'' dedi. Jean Leonetti, yasa teklifinin, seçim ve oy kaygısıyla gündeme geldiği iddiasını reddetti. ''Eğer bu görüş doğru olsaydı, Sosyalistler buna 'evet' demezlerdi. Sosyalistler, iktidar partisinden bir milletvekilinin sunacağı yasa teklifine kabul edecek'' diyen Leonetti, yasa teklifinin de doğrudan Türkiye'yi hedef almadığını sözlerine ekledi.

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