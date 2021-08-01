Bakan Kurum: Manavgat'ta 1 bin 446 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğu tespit edildi, acil yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen Antalya, Mersin, Muğla, Adana'daki son duruma ilişkin olarak verileri paylaştı.

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, " Yangınla mücadelemizin 5'inci gününde devletimizin tüm imkânları, sahadaki ekip ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşlarımızın yanındayız. Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum şunları kaydetti:

"ANTALYA MANAVGAT; Hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30’unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2.331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.

MUĞLA MARMARİS; 4 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

MERSİN; il genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

ADANA;

Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1.605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ’da 24 ve Kozan’da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız."