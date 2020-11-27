Bakan Kurum’la görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’u ziyaret ederek, partisinin depreme karşı atılması gereken adımlara ilişkin önerilerini anlattı. Olası bir yasal düzenlemenin CHP’li belediyelerin görüşü de alınarak hazırlanmasını isteyen Torun, “Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir” dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, İzmir’de yaşanan depremin ardından gündeme gelen çarpık kentleşme, güvensiz ve sorunlu yapılaşma, CHP’yi harekete geçirdi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Deprem sorununa karşı belediye ile bakanlığın koordinasyon içinde çalışması amacıyla yapılan ziyarette, Torun’un, Bakan Kurum’a CHP’nin depremle ilgili kanun teklifleri ile İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin deprem konusunda hazırladığı çalışma raporlarını ilettiği öğrenildi.

Yerel yönetim yasasındaki değişiklik de gündemdeydi

Edinilen bilgilere göre, görüşmede, iktidarın, yerel yönetim yasalarında değişiklik hazırlığı da gündeme geldi. Torun’un, vatandaşa en yakın hizmet kurumları olan belediyelerin, pandemi sürecinde büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını gündeme getirdiği öğrenildi. Belediyelerin yetki ve gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkati çeken Torun’un, yerel yönetimlerle ilgili yeni yasaların, sorunların çözülmesine odaklanan bir anlayışla ve ortak akılla hazırlanmasının önemini vurguladığı bildirildi. Torun’un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a, “Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir” dediği kaydedildi.