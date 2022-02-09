Bakan Kurum Koronavirüs'e yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Koronavirüs'e yakalandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Murat Kurum'un testinin pozitif çıktığını duyurarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Çelik, paylaşımında "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.