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Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm 2035'te bitecek

"İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz"

09 Nisan 2022 22:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2035 yılına kadar Türkiye genelindeki tüm kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Kurum, İstanbul Gaziosmanpaşa'da, yenileme projesindeki evlerin hak sahipleriyle iftar programında bir araya geldi. Açılışı yapılan millet bahçelerinden de bahseden Kurum, "İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz"

"2035 yılına geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat ne bir dakika ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok."

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