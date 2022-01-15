Bakan Kurum: Karabük'e 4 tane millet bahçesi kazandırıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük’te “Şehrimize toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Karabük ziyaretindeki ilk durağı Karabük Valiliği oldu. Kurum’u, Vali vekili Muhittin Gürel, AKP Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili karşıladı. Bakan Kurum, Valilikte açıklama yaptı. Kurum, şunları söyledi:

“Karabük için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Önemli kararlar aldığımız, hep beraber istişare ettiğimiz ve bu istişare çerçevesinde, şehrin geleceği adına, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli kararı yapmış olduğumuz toplantı çerçevesinde aldık. Bu kapsamda şehrimize toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Bunlardan en önemlisi Karabük’ün geleceği adına atacağımız adımdır.

"2023 yılına tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı atıyoruz"

Karabük merkezde meydan olarak bildiğimiz, KARDEMİR’e mülkiyeti ait, Karabük Belediyesi’ne tahsisli alanlar yine KARDEMİR mülkiyetindeki alanlar adliye binamızın olduğu, yaklaşık 70 bin metrekarelik şehrin merkezinde yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın hemşerilerimizin ulaşacağı bir alanımız var. Burayı bir millet bahçesine çeviriyoruz ve haziran ayına kadar da projemizi tamamlayacağız. İçinde Selahaddin camimizin olduğu, parkların, bahçelerin, gençlerimizin burada vakit geçireceği, kıraathanelerin olduğu, şehre bir kimlik kültür katacak bu projeyi bu yıl içerisinde inşaatına başlamak ve 2023 yılına tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı atıyoruz.

Bu noktada KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanımız Bakan Yardımcımız Alparslan Bey’e, KARDEMİR Yönetim Kurulu’na, Belediyemize çok teşekkür ediyorum, yaklaşımlarından ve şehre verdiği değerden ötürü. KARDEMİR mülkiyetindeki yerleri de gerçekten bu güzide kuruluşumuzun hiçbir zararı olmadan hazine mülkiyetindeki alanlarla değeri neyse takasını gerçekleştireceğiz ve buradan KARDEMİR de hiçbir zarar görmeyecek. Şehir kazanacak KARDEMİR kazanacak, Karabük adına da çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Adliye binamızı da gerek Adalet Bakanımızla gerek Başsavcımızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 20 dönümlük alanda şehrin 30-40 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir çalışmayı başlatıyoruz. Bur çerçevede yine Belediyemiz Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürütecek ve bu çalışma çerçevesinde de şehrin ihtiyaçlarını giderecek en uygun alana taşımak sureti ile bu çalışmayı da başlatmış olacağız."