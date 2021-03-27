Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Kanal İstanbul projesi için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını duyurdu. Kurum, "Adımlarımızı hızlı atarak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandıracağız" dedi.

İstanbul’da Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaretinde gazetecilere konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin daha önce 1/100.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının askıya çıkarıldığını kaydetti.

Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarımızdan gelen talepleri, yapılan itirazları değerlendirdik ve 1/100.000’lik planımızı geçen hafta itibarıyla askıya çıkardık. 1/5.000 ve 1/1.000 uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbul’umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul’umuza Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız" diye konuştu.