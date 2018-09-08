Bakan Kurum: İnsanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler, park edecekler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 15 Eylül’de yürürlüğe girecek olan otopark yönetmeliğiyle toplu ulaşım noktalarına büyük otopark alanları bırakma zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kurum, "Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler, arabalarını park edecekler ve buradan toplu ulaşım ile şehir merkezine gidebilecekler. Şehir merkezine araba ile gelme ya da toplu ulaşıma gittiğinde arabayı nereye koyacağım kaygısını yaşamayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, konuşmasında otopark yönetmeliği ve deniz kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Otopark yönetmeliği yayınladıklarını, bu yönetmeliğin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Bakan Kurum, "Artık bundan sonra yapacağımız tüm işlerde, her daireye bir otopark yapacağız. Dolayısıyla şehrin merkezinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Otoparkları, sokak üzerinde değil, binaların altında ve her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Yine önemli bir karar; ticari aks olan yerlerde konut alanı dahi olsa bu alanlarda hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın hak sahibi isterse katlı bir otopark yapabiliyor. Dolayısıyla bu alanlarda da yine otopark ihtiyacının çözümünü plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz" dedi.

"Şehirlerin imar planlarını gözden geçiriyoruz"

Tüm kamu alanlarında ilgili idarenin onayıyla otopark yapabileceklerini kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm ülke için mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Şehirlerin imar planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bu planlara ilişkin bundan sonra yapılacak düzenlemelerde ‘park et devam et’ sistemini getiriyoruz. İmar planlarında toplu ulaşım noktalarında büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler, arabalarını park edecekler ve buradan toplu ulaşım ile şehir merkezine gidebilecekler. Şehir merkezine araba ile gelme ya da toplu ulaşıma gittiğinde arabayı nereye koyacağım kaygısını yaşamayacak. Yönetmelikle park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli; Bursa gibi büyük şehirlerimizde şehir merkezlerindeki problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme."

"Onlar eski yönetmelikten faydalanabilir"

Otoparkların içeriğine ilişkin bilgiler de veren Bakan Kurum, "Otoparkların yüzde 1’ini bisiklet alanı, yüzde 5’ini engelli park yeri, yüzde 2’sini de elektrikli araç için ayırmak zorunluluğu geliyor. Bu yönetmelik inşallah 15 Eylül’de yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelik, bu tarihten önce ruhsat başvurusu yapmış, ruhsat işlemi devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar isterlerse yine eski yönetmelikten faydalanabiliyor, ancak bu tarihten sonraki başvurular için bu yönetmelik geçerli" ifadelerini kullandı.



