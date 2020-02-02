Bakan Kurum: Elazığ'da binaların yüzde 25'e yakını ağır ve orta hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 şiddetinde gerçekleşen depremin adından Elazığ'da binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, 323 binanın acil yıkılacağını belirtirken depremin ardından Elazığ'daki binaların yüzde 25'e yakınının ağır ve orta hasarlı olduğunu belirtti.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Konteyner kentlerimizin yapım süreci devam ediyor. Bu çerçevede hızlı bir şekilde üç gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş ve tespiti ve neticeyi almış olacağız. Şu an yaptığımız tespitlerde Elazığ'daki binaların yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu görmekteyiz. Aldığımız raporlar neticesinde de sahaya giderek yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlattık.

93 yıkık binamız mevcut, 2785 ağır hasarlı bina mevcut, 1675 orta hasarlı bina var. 323 de acil yıkılacak bina var. Yıkım sürecini başlattık. Şu ana kadar 71 binanın yıkımı tamamlandı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde bütün tespitlerimizi yapıyoruz, o alanda köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Sürsürü'de hem mevcut binada hem de bugün gittiğimiz alanda kentsel dönüşüm yapacağız. Abdullahpaşa Mahallesi çok katlı ancak burada yapıların bir çoğunun orta ve ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Burada da büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Elimizdeki 400 rezerv konutu vefat edenlerin yakınlarına ve yaralı kurtulan vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. "

"Güçlendirmede orta hasarlı binalar için yapılması gereken uygulamadır. Bu uygulama çerçevesinde orta hasarlı binalarda güçlendirme yapacak projeleri vatandaşlarımız hazırlayacaklar, belediyemize başvuracaklar. Belediyenin uygun gördüğü alanlarda güçlendirme yapabileceğiz. Bir çok yöntemi var. Güçlendirmeyle kurtarabileceğimiz binalara biz ruhsat vereceğiz. İhtimal yoksa da o binalara ilişkin yıkım kararı verilecektir."