Bakan Kurum'dan muhalefete: AK Parti'nin yaptığı parkları, bahçeleri, yolları, köprüleri hazmedemiyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gelen eleştirilere; "Bizim yapmaya çalıştığımız, aslında onların hayal ettiği projeyi gerçekleştirmek. Aslında bunu hazmedemiyorlar. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yaptığı bu parkları, bahçeleri, şehir hastanelerini, yolları, köprüleri, çevre ve şehircilik alanındaki tüm hizmetleri, bunları hazmedemiyorlar." diye cevap verdi.

Bakan Kurum, AKP Mersin Gençlik Kollarınca Akdeniz ilçesindeki millet bahçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda konuştu. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünün Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını belirten Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İnşallah fethin 569. yıl dönümünü de büyük bir coşkuyla, heyecanla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesinde tüm İstanbul ve Türkiye ile kutlayacağız.

"Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir muhalefet"

"Biz atalarımızdan, ecdadımızdan çalışmayı, büyüklere saygıyı, hakkı, adaleti öğrendik. Şimdi muhalefete bakıyorsunuz 'hak, hukuk, adalet' diyorlar. Aslında ötekileştiren, ayrıştıran bir zihniyetle de maalesef karşı karşıyayız. Biz, 'Dünyanın en güzel bahçelerinden, sayılı parklarından biri olacak. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız oynayacaklar, eğitim alacaklar. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz.

Tıpkı Mersin'de, Akdeniz'de, 81 ildeki 445 millet bahçesinde olduğu gibi burayı da imara, ranta açmayacağız. Herhangi bir konut, ticaret yapmayacağız, gençlerimize açacağız.' diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir muhalefet.

"Hedeflerimiz, hayallerimiz var"

Biz 'Ağaç dikeceğiz.' diyoruz, onlar 'Yıkacaksınız.' diyor. Biz 'Kültür merkezi yapacağız, burayı bir kültür ve doğa projesi yapacağız, burada insanlarımız kaynaşacak, bütünleşecek, burada birlik ve beraberlik artacak.' diyoruz, onlar 'Burayı Katarlılara satacaksınız.' diyorlar.

Onlar iftira ata dursunlar, onlar hepimizi, bütün vatandaşlarımızı, yüklenici firmaları, projecileri, bizim idaremizdeki arkadaşlarımızı tehdit etmeye devam etsinler. Biz, sizin gibi kıymetli gençlerimizle, vatandaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu hayalleri inşallah sizlerle birlikte bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

"Algı üzerinden maalesef bizim projelerimize karşı çıkmaya çalışıyorlar"

"Karşımızdaki muhalefet, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir muhalefet. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2018 yılında çıkıyor diyor ki 'Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere biz bir kültür ve doğa projesi yapacağız. Burayı vatandaşlarımıza açacağız.' Hatta o gün de 'Benim telefonlarımı dinliyorlar, bu projeyi benden çaldılar.' diyor.

Biz diyoruz ki 'Park yapacağız, burayı 16 milyon İstanbulluya açacağız.' Gazi Mustafa Kemal'in adını bile ağzına almaktan imtina edenler bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarı üzerinden yine vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirerek bu projenin detaylarına girmeden 'Burayı yakacaklar, yıkacaklar, satacaklar' gibi algı üzerinden maalesef bizim projelerimize karşı çıkmaya çalışıyorlar.

"Hazmedemiyorlar"

Bizim yapmaya çalıştığımız, aslında onların hayal ettiği projeyi gerçekleştirmek. Aslında bunu hazmedemiyorlar. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yaptığı bu parkları, bahçeleri, şehir hastanelerini, yolları, köprüleri, çevre ve şehircilik alanındaki tüm hizmetleri, bunları hazmedemiyorlar. Bu nedenle de algı peşinde koşarak, milletimizi aldatmaya gayret gösteriyorlar.

Onlar konuşacaklar, biz de iş yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz çünkü bizim işimiz, projemiz, hayallerimiz çok. Dolayısıyla bu hayallerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Onlara kulak asmayacağız ama bu manada da yapılması gereken projelerimizi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."