Bakan Kurum'dan CHP'ye: Siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum CHP'ye yüklenerek,"HDP’nin terörle sözlü olduğunu anladık da, Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?" dedi.

Nevşehir Kentsel Dönüşüm Konutları ve Derinkuyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’ne katılmak için Nevşehir’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bakanlığın ve belediyelerin il ve ilçelerdeki tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerinin değerlendirildiği ve yeni projelerin istişaresinin yapıldığı toplantı sonrası Cuma namazı için Uçhisar Merkez Camisi’ne geçen Bakan Murat Kurum, ardından 135’i Nevşehir Kalesi Kentsel Dönüşüm alanında, 274’ü Kozaklı Emek Mahallesi’nde olmak üzere toplam 409 konut ile Derinkuyu İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Kurum buradaki konuşmasında, "Dünyanın göz bebeği Kapadokya’mızda, ekolojik koridorlarla şehrimizi merkeziyle bütünleştirecek bir doğa, tarih ve medeniyet aksı daha oluşturacağız. Bu büyük tarihî dönüşüm ve kentsel yenileme projemiz Nevşehirli kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Nevşehir yatırımlarına ilişkin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"430 bin metrekarelik alan arkeolojik sit alanı ilan edildi"

“İçerisinde tünellerden mezar odalarına, suyollarından kaya oyma kiliselere ve manastırdan kamusal alanlara kadar birçok yaşam alanını barındıran dünyanın en büyük yamaç yerleşimini gün yüzüne çıkardık. Buradaki 430 bin metrekarelik alan Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından arkeolojik sit alanı ilan edildi. Böylelikle binalar arasında sıkışıp kalmış bir kayıp şehri, Kayaşehri’mizi, tarihî kimliğiyle yeniden kazandırmış oluyor, milyonlarca ziyaretçimize açmış oluyoruz. Ayrıca bu projemizle Kızılırmak’tan Nar Vadisi boyunca; çevresinde Kurşunlu Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Kayaşehir gibi çok kıymetli tarihî mirasları barındıran Nevşehir Kalesi’ne kadar eşsiz bir doğa ve tarih koridoru oluşturuyoruz. Yine dünyanın göz bebeği Kapadokya’mızda, ekolojik koridorlarla şehrimizi merkeziyle bütünleştirecek bir doğa, tarih ve medeniyet aksı daha oluşturacağız. Bu büyük tarihî dönüşüm ve kentsel yenileme projemiz Nevşehirli kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

“İşte bizler şehirlerimize, ülkemize, milletimize olan borcumuzu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz; milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz.” ifadelerini kullanan Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor?"

“Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı; teröristleri, terörle söz kesinleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri maşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkûm edecektir. HDP’nin terörle sözlü olduğunu anladık da, Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?

Siz ‘Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum.’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez. Ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir.

Varsın onlar; terörle, teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler. Biz milletimizle yürümeye ve sadece milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”