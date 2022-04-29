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Bakan Kurum'dan Akşener'e TOKİ çıkışı: İftira

"Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz"

29 Nisan 2022 07:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "TOKİ kimseye hesap vermiyor" ifadesine tepki gösterdi; "İftira" dedi. Bakan Kurum, "Sayıştay denetimine tabiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Muğla’ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' söylemine ilişkin konuştu. “Biz sahada Genel Müdürlüklerimizle, İller Bankamızla özellikle de TOKİ’mizle milletimizin yaralarını bir an evvel sarmanın derdine düşerken, 7/24 çalışarak onlara yeni yuva yaparken, birileri de bu memleketin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ’ye dair akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düşüyor” diyen Kurum, “Dün CHP zihniyeti Muğla’da yangınlar devam ederken proje açıklamamızı eleştirerek bizim hızımızı, vatandaşın yaralarını hızlıca sarmamızı akla hayale gelmeyecek bir şekilde engel olmaya çalıştı. Bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı kalkmış, TOKİ’ye iftiralar atıyor, on binlerce çalışanımızın hakkına giriyor" ifadelerini kullandı.

"TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o günden bu güne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Biz bir hedef koyduk ve bu ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli hiç kimse kalmayacak dedik. Soruyorum kendisine. Bunu bugüne kadar başaran bir tane devlet veya uluslararası kuruluş gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü yok. İYİ Parti Genel Başkanı ‘TOKİ kimseye hesap vermiyor’ diyor. Bu da iftira. Sayıştay denetimine tabiiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Siz 1.1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Sizi ne rahatsız ediyor, bunun bize ve millete cevabını verin. Siz isteseniz de istemeseniz de biz milletimize yeni yuvalar, sıcak yuvalar yapmaya devam edeceğiz. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun, biz sellerde, yangınlarda afetler milletimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

TIKLAYIN -TOKİ'den Akşener'e yanıt: Maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır

Akşener ne demişti?

Akşener şunları kaydetmişti:

"Kendisini ve çevresini zenginleştirmeyi, yegâne amaç edinen, Bay Kriz ve arkadaşları sayesinde; Bugün, konut hakkının yerini, konut krizinin aldığı, bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çıkartılan 30’a yakın yasayla, geniş mali ve idari yetkilerle donatılan TOKİ ise; bu krize, çözüm olması beklenirken, kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş durumda.

Mesela, bugün TOKİ, hiçbir kuruma karşı hesap vermiyor. Bütçesi Meclise gelmiyor. Yani TOKİ’nin, devlet bütçesi içindeki yeri belirsiz.  Devletin hiçbir hesabı içinde yer almıyor. Gelişigüzel ve keyfi biçimde karar alarak, kamu kaynağını kullanıyor.

Peki bu kamu kaynağıyla ne yapıyor? Mülkiyeti devlete, yani millete ait, kupon arazileri, iktidarın 5’li çetesine, lüks rezidans projeleri için, piyasa fiyatının çok altında bedellerle, peşkeş çekiyor. TOKİ ile iş yapan yüklenici firmalar, şeffaf olmayan süreçlerin sonucunda, ihaleler kazanıyor. Kamunun sırtından, adil ve yasal olmayan kazançlar elde ediliyor. Yani devlet arazilerimiz yağmalanıyor, kamu kaynaklarımız çarçur ediliyor, ve de en önemlisi, vatandaşlarımız, piyasanın yıkıcı etkilerine karşı, savunmasız bırakılıyor.

Bu durumu kabul edemeyiz. Bu yağmaya izin veremeyiz. Bu talana sessiz kalamayız. Bu talana sessiz kalmayacağız! Buradan iktidarı şimdiden uyarıyorum; İyi Parti iktidarında, özellikle eğileceğimiz başlıklardan biri de, mutlaka TOKİ olacak. TOKİ’nin elindeki devlet arazilerinin, satış işlemlerini inceleyeceğiz. Konuyla ilgili Sayıştay raporlarını, işleme alacağız. Satışlarda, rekabet ortamının oluşup oluşmadığına bakacağız. Yandaş şirketlerin fonlandığı yüklenici ağlarının, arkasındaki mekanizmayı, açığa çıkaracağız. Milletimizin malının, üç kuruşa pazarlanmasına, izin vermeyeceğiz.

İyi Parti iktidarında; kamu ihaleleri şeffaf olacak. Kamu kaynakları, doğru alanlara ayrılacak. TOKİ, uygun fiyatlı konut üretimine odaklanacak. TOKİ, kentsel dönüşüme odaklanacak. TOKİ, deprem riski olan bölgelerin, ıslahı için çalışacak. Tüm şehirlerimizin, uzun vadeli master planlarını oluşturacağız. Bu planı, tek bir kişinin güdümünde değil, yerel yönetimler, şehir planlamacıları ve  mimarlar odası ile birlikte yapacağız. Ortak aklı, her sektörde esas alacağız.

İyi Parti iktidarında; altyapı üstyapıya göre değil, üstyapı altyapıya göre şekillenecek. Ranta göre değil, ihtiyaca göre belirlenecek. Şehirlerimizin mimari dokusunu koruyacağız. Yapılaşmada, çevre ve doğa ile uyumu merkeze alacağız. Yapılacak her yeni proje, bulunduğu bölgeye değer katacak. Yeni üretilen tüm projelerde, enerji verimliliğini esas alacağız. Atık dönüşümü ve yeşil binalar için destekler vereceğiz.
Murat Kurumtokiakşener
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