Bakan Kurum'dan Akşener'e TOKİ çıkışı: İftira

Akşener ne demişti?

Akşener şunları kaydetmişti:

"Kendisini ve çevresini zenginleştirmeyi, yegâne amaç edinen, Bay Kriz ve arkadaşları sayesinde; Bugün, konut hakkının yerini, konut krizinin aldığı, bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çıkartılan 30’a yakın yasayla, geniş mali ve idari yetkilerle donatılan TOKİ ise; bu krize, çözüm olması beklenirken, kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş durumda.

Mesela, bugün TOKİ, hiçbir kuruma karşı hesap vermiyor. Bütçesi Meclise gelmiyor. Yani TOKİ’nin, devlet bütçesi içindeki yeri belirsiz. Devletin hiçbir hesabı içinde yer almıyor. Gelişigüzel ve keyfi biçimde karar alarak, kamu kaynağını kullanıyor.

Peki bu kamu kaynağıyla ne yapıyor? Mülkiyeti devlete, yani millete ait, kupon arazileri, iktidarın 5’li çetesine, lüks rezidans projeleri için, piyasa fiyatının çok altında bedellerle, peşkeş çekiyor. TOKİ ile iş yapan yüklenici firmalar, şeffaf olmayan süreçlerin sonucunda, ihaleler kazanıyor. Kamunun sırtından, adil ve yasal olmayan kazançlar elde ediliyor. Yani devlet arazilerimiz yağmalanıyor, kamu kaynaklarımız çarçur ediliyor, ve de en önemlisi, vatandaşlarımız, piyasanın yıkıcı etkilerine karşı, savunmasız bırakılıyor.

Bu durumu kabul edemeyiz. Bu yağmaya izin veremeyiz. Bu talana sessiz kalamayız. Bu talana sessiz kalmayacağız! Buradan iktidarı şimdiden uyarıyorum; İyi Parti iktidarında, özellikle eğileceğimiz başlıklardan biri de, mutlaka TOKİ olacak. TOKİ’nin elindeki devlet arazilerinin, satış işlemlerini inceleyeceğiz. Konuyla ilgili Sayıştay raporlarını, işleme alacağız. Satışlarda, rekabet ortamının oluşup oluşmadığına bakacağız. Yandaş şirketlerin fonlandığı yüklenici ağlarının, arkasındaki mekanizmayı, açığa çıkaracağız. Milletimizin malının, üç kuruşa pazarlanmasına, izin vermeyeceğiz.

İyi Parti iktidarında; kamu ihaleleri şeffaf olacak. Kamu kaynakları, doğru alanlara ayrılacak. TOKİ, uygun fiyatlı konut üretimine odaklanacak. TOKİ, kentsel dönüşüme odaklanacak. TOKİ, deprem riski olan bölgelerin, ıslahı için çalışacak. Tüm şehirlerimizin, uzun vadeli master planlarını oluşturacağız. Bu planı, tek bir kişinin güdümünde değil, yerel yönetimler, şehir planlamacıları ve mimarlar odası ile birlikte yapacağız. Ortak aklı, her sektörde esas alacağız.

İyi Parti iktidarında; altyapı üstyapıya göre değil, üstyapı altyapıya göre şekillenecek. Ranta göre değil, ihtiyaca göre belirlenecek. Şehirlerimizin mimari dokusunu koruyacağız. Yapılaşmada, çevre ve doğa ile uyumu merkeze alacağız. Yapılacak her yeni proje, bulunduğu bölgeye değer katacak. Yeni üretilen tüm projelerde, enerji verimliliğini esas alacağız. Atık dönüşümü ve yeşil binalar için destekler vereceğiz.