Bakan  Kurum Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çamlıca tepesinde yapımı devam eden Çamlıca Camii\'nde incelemelerde bulundu. Cami yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kurum, \"7 gün 24 saat İstanbul\'a hizmet verecek camimiz, bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı mirasın bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır\" dedi.

Sabah saatlerinde Çamlıca Camisi\'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 11.00 sıralarında beraberindeki heyet ile birlikte camiyi gezdi. Bakan Kuruma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve cami projesinde görev alan yetkililer de eşlik etti. Gezi sırasında Bakan Kurum\'a bilgi veren yetkililer, camide son aşamaya gelindiğini kaydetti. Kurum ve beraberindekiler, Cami avlusunu, Cami içini, Konferans Salonu ve çocuk kütüphanesini gezdi. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, \"Bugün Çamlıca Cami\'sini ziyaret ediyoruz. Camiler, sosyal hayatın merkezinde insanların buluştuğu ve bir araya gediği merkezlerdir. Mimar Sinan Payitahta vurduğu mühürlerden sonra Cumhurbaşkanımızın fikir babalığı yaptığı Çamlıca tepesinde 50 bin kişinin namaz kılabileceği Çamlıca Camisi\'nde bugün bizim dönemimizde de mühür olabilecek ve Anadolu Yakası\'ndan Avrupa Yakası\'nı selamlayan Çamlıca Camisi\'ni hep birlikte ziyaret ettik. Bu projenin hamisi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Öncelikli olarak sayın cumhurbaşkanımıza bu projeyi İstanbul\'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz.\" dedi.



\"7 GÜN 24 SAAT İSTANBUL\'A HİZMET VERECEK CAMİMİZ...\"

Çamlıca Camisi\'nde yalnızca ibadet yapılmayacağını belirten Kurum, \"İbadetin dışında konferans salonları, kültür aktivitelerinin yapılacağı mekanlar, kütüphaneler yer alıyor. Kütüphanelerin içinde çocuklarımızın eğitim alabileceği, hoş vakit geçirebileceği mekanlar da yer alıyor. Aynı zamanda bin 50 kişi kapasiteli konferans salonu var. 7 gün 24 saat İstanbul\'a hizmet verecek camimiz, bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı mirasın bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Biz ayrıca Çamlıca Camisi\'nin etrafında da bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi ile birlikte projeler yürütüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte cami etrafında hem Çamlıca tepesinin çevre düzenlemesi, antenlerimizin nakli ve Libadiye kavşağından direk buraya ulaşımı sağlayacak tünel projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Böylece Çamlıca, Libadiye ve bölge trafiği rahatlayacak ve buraya ulaşımı sağlayacak tünel projesi de son aşamaya geldi\" ifadelerini kullandı.



\"ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLANDI\"

Cami etrafında millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin de olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı, \"Diğer taraftan cami etrafında millet bahçelerinin ve millet kıraathanelerinin olduğu çok güzel, yaşam alanları var. Bu alanlarda da cemaatimiz ve halkımız vakit namazının dışında her türlü sosyal aktiviteleri yapabilecekler.\" şeklinde konuştu.

Üsküdar Çamlıca\'da cami etrafında kentsel dönüşüm projesinin olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, \"Üsküdar Belediyesi ve Bakanlığımız bu bölgede 180 dönüm alan üzerinde bir kentsel yenileme projesi yapıyoruz. Caminin etrafında bizim kültürümüze uygun yaşam alanlarına uygun yapılma suretiyle kentsel dönüşüm projesini başlattık. İnşallah Nisan ayı itibari ile burada temek atarak, cami ve çevresinde yaşam alanlarının da seviyesinin yükseltilmesi ile bu dönüşüm projesini de gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede Çamlıca Üsküdar, örnek bir belediyecilik anlayışı taşıyacak ve gelecek nesillere bırakacağımız, ecdadın bize bıraktığı bir eserlerin bir benzeri olacak. Tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi yansıtacak bu projeyi de İstanbul\'a kazandırmış olacağız. Bu süreçte 2013\'de başladı camimiz. Bu tarihten 2019 Ocak ayına geldiğimizde çok kısa sürede tamamlandı. Bu süreçte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN UYGUN BİR TARİH BEKLİYORUZ\"

Bakan Kurum, \"Cami ne zaman açılacak sorusuna ise, \"Açılış tarihi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan uygun bir tarih bekliyoruz\" şeklinde cevap verdi.