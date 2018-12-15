Bakan Kurum: Antalya'daki projeleri yakından takip ediyoruz (2)

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Antalya İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Kurum\'u AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve parti yöneticileri karşıladı. Burada kendisini bekleyen partililere seslenen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde hızlı, etkin ve yerinde karar vermek adına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Kurum, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde ilk 100 günlük icraatlarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planlarımızı açıkladı. Bu ikinci 100 günlük eylem planlarımızda kentsel dönüşümden sıfır atığa, çevre yönetimi gibi birçok konuda Bakanlığımızı ilgilendiren 40 eylem var. İlk 100 günlük programımızı yüzde 98 başarıyla tamamladık. İkinci 100 günde de aynı başarıyı yakalamak istiyoruz\" diye konuştu.

TOKİ KONUTLARI YAPILACAK

Antalya\'ya, kenti baştan sona bisikletle gidilebilecek yollar yapacaklarını dile getiren Bakan Kurum, TOKİ vasıtasıyla sosyal konut yapmak için Valilik ve Büyükşehir\'in yer arayışı olacağını söyledi. Alt gelire hitap eden projeler yapmak istediklerini anlatan Kurum, \"Alt gelirli vatandaşlarımız için konut projesini en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir\'i tekrar almanın yanı sıra ne kadar ilçe varsa almak istiyoruz\" dedi.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ İNCELEDİ

Bakan Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin Türkiye\'deki en büyük kentsel dönüşümünün devam ettiği Kepez-Santral mahallelerindeki devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Kurum, Sur Yapı\'nın çalışmalarını yürüttüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas\'tan bilgi aldı.



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