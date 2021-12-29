Bakan Kurum anlattı: Sokak hayvanları ve 'tehlikeli ırklara' yönelik 4 ayaklı çözüm planını

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , önceki gün 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderdiği sokak hayvanları genelgesinin detaylarını ve 4 ayaktan oluşan çözüm planını anlattı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Kurum, 'tehlike arz eden hayvanları' sahiplenmiş olan vatandaşların ‘tasma ve ağızlık’ zorunluluğuna uyması gerektiğini, sokaktaki 'tehlikeli hayvaların' belediyeler tarafından bakım evlerine götürüleceğini söyledi. Kurum, şunları kaydetti: 1-Tasma-ağızlık denetimi

“Sokakta tehlikeli hayvan var ise belediyeler hayvan bakım evlerine götürecekler. Tehlike arz eden hayvanları sahiplenmiş olan vatandaşlar ise ‘tasma ve ağızlık’ zorunluluğuna uymalı. Park ve bahçelere, çocuk oyun alanlarına girme yasağına uyulması gerekiyor. Hayvan sahipleri buna duyarlı olmalı belediyelerimiz ve kolluk kuvvetleri denetimleri sıkılaştırmalı. Denetimleri arttırmalıyız. Son yaşanan olayda köpeğin ağzında ağızlık olsaydı, tasması olsaydı çocuğa zarar veremezdi.

2-Barınaklar artırılacak

Barınakların sayısının arttırılması ve iyileştirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destek verecek. Belediyelerle iş birliği yapılacak. Gerektiği yerde hazine arazileri tahsis edilecek.

3-Bakım ve tedavileri yapılacak

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile gerekli destek sağlanacak. Belediyelere diyoruz ki, ‘Başı boş hayvanları rehabilite etmeliyiz. Başıboş tehlikeli olmayan hayvanlarımızı da aşısı yoksa aşılarını yapalım, hastalık söz konusu mu değil mi bakalım ve tedavi uygulayalım, kısırlaştıralım.’ Kanun ‘aldığın yere bırak’ diyor zaten. Gerekeni yapalım.

4-Beslenecekler, aç kalmayacaklar

Sokak hayvanları aç kalıp etrafa zarar verebiliyor. Bunlarla ilgili bakımı düzenli şekilde yapalım. Belediyelerimiz alanlar belirleyerek, beslenme noktası oluştursun. Bu noktalarda 7 gün 24 saat düzenli beslenme sağlamak çok önemli. Bu şekilde sokakta sahipsiz hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. Zaten sokak hayvanları rehabilite edildikten ve beslenmeleri sağlandıktan sonra zarar vermeyecektir. ‘Hayvanları itlaf edelim’ doğru değil.