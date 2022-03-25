Bakan Kurum açıkladı: Vatandaşların TOKİ'ye olan borcu 32.6 milyar TL'ye ulaştı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşın TOKİ’ye olan borcunun 32 milyar 662 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Kurum, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesine verdiği yanıtta, . TOKİ’den konut alıp, borcunu ödeyemediği için 7 bin 944 kişinin sözleşmesinin feshedildiğini bildiren Kurum, en borçlu ilin Ankara olduğunu açıkladı.

Sözcü'bün haberine göre, Kurum'un cevabını değerlendiren CHP'li Kılıç, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşların borçları katlanarak büyüdü"

“Ev kiralarının ve fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bu dönemde vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olma hayaline ulaşmak için de başvurdukları tek yer TOKİ'dir. Ancak TOKİ'nin konut alımında uyguladığı yüksek fiyatlar ve ödenemeyen taksit borçlarına getirdiği yüksek faizler nedeniyle vatandaşların borçları katlanarak büyüdü.

Vatandaşların taksit ödeyerek başlarını sokabilecekleri bir yuva aradığını ifade eden Sevda Erdan Kılıç, “Her geçen gün ülkemizi dar boğaza sokan ekonomi politikalarının getirdiği zam yağmurlarından vatandaşlarımızı kurtarmalıyız. Vatandaş taksit taksit gelecek mutluluğunu bile yaşayamıyor” dedi.