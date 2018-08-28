Bakan Kurum açıkladı: İndirim kampanyası 100 bin konutu içeriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta yeni indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. 29 Ağustos' ta başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek olan kampanya 100 bin konutu içeriyor. Bakan Kurum, gayrimenkul alanındaki kampanya kapsamında, projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını bildirdi.

Kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz. TOKİ borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim kampanyası başlattı. Bu da devletimizin yaptığı fedakarlıklardan birinin göstergesi.

Yüzde 10 peşinat ödeme imkanı

Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.

Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz."

Kampanyada ilk detaylar şu şekilde:

- Satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

- Tüm inşaat firmaları kampanyaya katılacak.

- 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme var.

- Konut kampanyası sınırlı stok içeriyor. Bu stok sınırı 100 bin konut.

- Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.

- 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.

- İstanbul Ankara başta tüm Anadolu da uygulanacak