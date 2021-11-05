Bakan Kurum: 409 millet bahçesini hızla yapıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında, yeni sahil bantlarıyla, muazzam parklarıyla, ormanlaştırma projeleri ve yeşil şehircilik adımlarıyla İstanbul'da adeta çevrecilik devrimi yaptığını belirten Kurum, 81 ilin tamamında "iklim dostu şehirler" anlayışıyla aynı çevre hassasiyetini, aynı azim ve kararlılığı sürdürdüklerini söyledi. Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. "Millet bahçeleri Erdoğan'ın vizyonunun, insanlığa armağan ettiği çevrecilik idealinin en muazzam örneğidir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ümraniye Millet Bahçesi'nin ülke, millet ve İstanbul için hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kurum, açılış töreninde yaptığı konuşmada dünyada benzeri görülmemiş şekilde hazırlanan millet bahçelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlete ve millete çizdiği şehircilik vizyonunun, insanlığa armağan ettiği çevrecilik idealinin en muazzam örneği olduğunu dile getirdi. "113 millet bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Ülke genelinde "81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle çıkılan yolda 67 milyon metrekareye ulaşıldığını açıklayan Kurum, "409 millet bahçesini hızla yapıyoruz, 113 millet bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" ifadesini kullandı.

İstanbul'da 17.7 milyon metrekare büyüklüğünde 43 millet bahçesi yapımının devam ettiğini aktaran Kurum, Ümraniyeli vatandaşlara nefes aldıracak Ümraniye Millet Bahçesi'nin spor sahaları, oyun alanları, millet kıraathanesi, sebze-meyve bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla her türlü ihtiyaca karşılık verecek şekilde donatıldığını vurguladı.

Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılan 5 bin 700 metrekarelik gürültü bariyerinin buradaki vatandaşların huzurlu vakit geçirmesini sağlayacağını anlattı.

TOKİ eliyle 160 bin metrekare büyüklüğündeki Osmangazi Millet Bahçesi, 70 bin metrekare alana sahip Yamanevler Millet Bahçesi'nin de Ümraniye'ye kazandırılacağını aktaran Kurum, "Hemen yanı başımızda Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projemiz var ve bu projede 700, Parseller Mahallesi'nde de 560 tane olmak üzere 1260 kentsel dönüşüm konutumuzu da Ümraniye'mize kazandırıyoruz., Ayrıca, İller Bankamız eliyle belediyemizle birlikte Ümraniye'nin tam merkezinde trafiği rahatlatacak, otopark problemini bitirecek adımı attık ve 10 bin metrekarelik 350 araçlık kapalı otoparkı da Ümraniye'mizin hizmetine sunduk" diye konuştu. "2023'ü milletimizle birlikte taçlandıracağız"

Mevlana'nın bir sözünü paylaşan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi olmasını gönlü kinle dolu olanların, mizacı ve tabiatı hastalıklı olanların hazmedemediğini kaydetti.