Bakan Kurum: 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uygulandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da çöplerle ilgili istenmeyen görüntülere yol açmasıyla ilgili olarak 139 tesiste denetim yapıldığını, 29 işletmenin kapatıldığını ve 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını ve 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatının da tamamen yasaklandığını açıkladı.

Bakan Kurum, atık yönetiminde geri kazanım oranının yüzde 19'a çıkarıldığını ve 2023'te de yüzde 35'e çıkarılacağını ifade etti.

Bakan Kurum şu şekilde açıkladı;

"Son yıllardaki çalışmalarımızla temiz şehirler ve sürdürülebilir çevre için atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak %19'a çıkardığımız geri kazanım oranımızı 2023’te %35’e, 2035’te ise %60’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Belediyelerimize sağladığımız desteklerle nüfusumuzun %87’sine atık hizmeti veriyoruz. Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını %50’ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık. Tüm çevre projelerimizin çatısı olan sıfır atık seferberliğimizle de atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dâhil etme amacı taşıyoruz. Sıfır Atık Hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da arttırıyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdik. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz.

Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık. Atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken geri dönüşüm/kazanım tesislerimizin daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. En son Adana'da istemediğimiz görüntülerin ortaya çıkması üzerine ekiplerimizle 139 tesiste denetim yaptık. 29 işletmenin faaliyetini durdurduk; 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uyguladık. Çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler getiriyoruz. İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her zaman yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacak; çalışmalarımızı tavizsiz devam ettireceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız ülkemizi onlara yeşil bırakacağız."